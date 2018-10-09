В Таджикистане за мошенничество с землей арестованы два чиновника

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане главный архитектор и начальник отдела агентства социального страхования и пенсии района Носири Хусрав задержаны сотрудниками агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией по подозрению в незаконной сделке с земельными участками, сообщает ТаджикТА.

«В агентство обратился гражданин «А», заявивший, что главный архитектор района Носири Хусрав Сухроб Убайдуллозода, получив с него 2 тыс. сомони ($212,3) за выделение 0,6 га земельного участка, требует принести еще 8 тыс. сомони», - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Убайдуллозода был задержан оперативниками агентства по борьбе с коррупцией во время получения 8 тыс. сомони ($849,2) у гражданина Рамазона Кучкарова.

В отношении С.Убайдуллозода возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.3 (Мошенничество) УК Таджикистана, ведется следствие.

Также сотрудниками агентства по подозрению в мошенничестве задержан начальник отдела Агентства социального страхования и пенсий района Носири Хусрав Шарифхон Мадалиев, потребовавший у местного жителя $2 тыс. за выделение 0,10 га земли.

Чиновник был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства в момент получения $2 тыс. у гражданина Панджи Тилабова.

В отношении Мадалиева возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.4 (Мошенничество) УК РТ, ведется следствие.