РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Bellingcat назвал имя второго подозреваемого в отравлении в Солсбери

CA-NEWS (CA) - Подозреваемый в отравлении в Солсбери «Александр Петров» оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным, говорится в совместном расследовании российского интернет-издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat.

Bellingcat пишет, что Мишкин родился 13 июля 1979 года в селе Лойга Архангельской области, окончил одну из элитных военных медицинских академий, где выучился на военного врача для российского военно-морского флота. По данным Bellingcat, во время учебы Мишкин поступил на службу в ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву.

В издании утверждают, что в Москве Мишкин был прописан на Хорошевском шоссе, дом 76-б - этот адрес совпадает с адресом штаб-квартиры Главного управления Генштаба министерства обороны России (бывшее ГРУ).

Би-би-си удалось найти подтверждение этой информации в одной из баз персональных данных россиян.

Прежде чем переехать в Москву и стать «Александром Петровым», Мишкин мог проходить обучение в Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. В 2007 году Мишкин был зарегистрирован в Санкт-Петербурге по адресу ул. Академика Лебедева, 12 - это общежитие ВМА им. Кирова. В Петербурге он также получил паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

ВМА - основной центр профессиональной подготовки военных врачей в России. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести факультетов для военнослужащих есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.

На сайте министерства обороны указано, что курсантов ВМА, среди прочего, учат обеспечению радиационной безопасности на береговых объектах и кораблях с атомными энергетическими установками, знакомят с медицинскими аспектами ликвидации последствий радиационных аварий на различных объектах ВМФ.

В свою очередь, лондонская полиция отказалась комментировать публикации изданий The Insider и Bellingca, передает Reuters.

«Мы не будем комментировать предположения на тему их [подозреваемых] личностей», — говорится в заявлении.

Как отмечает Reuters, ранее британская полиция заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов использовали псевдонимы.

Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 5 сентября. 12 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их «гражданскими». На следующий день телеканал RT оказал интервью, в котором «Петров» и «Боширов» заявили, что ездили в Солсбери как туристы, и отвергли обвинения в отравлении.

print
  • Назарбаев принял верительные грамоты от послов ряда государств
  • Таджикистан и Индия подписали 10 новых документов о сотрудничестве
  • Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,3 млн на Sotheby's
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×