К сыну экс-главы министерства энергетики Таджикистана применялись пытки, - адвокат

CA-NEWS (TJ) - В суде столичного района Шохмансур началось рассмотрение уголовного дела в отношении Диловара Гулова, сына Гула Шерали, экс-министра энергетики Таджикистана, сообщает Радио Озоди.

Адвокат подсудимого заявил в суде, что его подзащитный подвергся пыткам во время задержания и содержания под стражей. Сын бывшего высокопоставленного чиновника обвиняется в избиении сотрудника милиции.

Абубакр Кулматов, адвокат Диловара Гулова, сообщил 9 октября, что на скамье подсудимых – лишь Диловар Гулов, а дело в отношении трех его приятелей прекращено.

По его словам, 8 октября, должно было состояться второе судебное заседание, но процесс был перенесен на другой день из-за неявки потерпевшей стороны.

Адвокат также сообщил, что в отношении его подзащитного дело возбуждено по ст. 237 ч.3 (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК РТ. В случае признания судом вины, Гулову грозит до 7 лет лишения свободы. Но адвокат уверен в невиновности своего подзащитного и утверждает, что Диловар Гулов был подвергнут пыткам и жестокому обращению.

«Это все ложь и клевета. Наоборот, часть материалов выделена в отдельное производство в отношении сотрудников УБОП и в отношении самого потерпевшего, расследование продолжается. Применялись пытки в отношении Диловара и его приятелей, есть и другие моменты, которые я не имею права разглашать», - сказал Абубакр Кулматов.

По его словам, в настоящее время состояние здоровья его подзащитного в СИЗО нормальное и процесс проходит в открытом режиме.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали факт применения пыток в отношении Диловара Гулова.

Сотрудник УБОП МВД РТ 33-летний Дилшод Нарзуллозода был избит 8 июля на одной из улиц таджикской столицы после словесной перепалки с сыном бывшего главы Минэнерго РТ: у стража правопорядка был разбит нос, ему были нанесены сильные удары по голове, из-за чего было принято решение о его госпитализации.

Как стало известно, в инциденте, который возник из-за вождения автомашины, участвовали и несколько друзей Диловара Гулова. Двое из них – спортсмены. Все они уже допрошены в рамках следственных мероприятий. Участники конфликта были задержаны и водворены в СИЗО ОМВД по району Фирдавси города Душанбе.