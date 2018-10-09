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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На стоянке Ташкента водитель переехал пешехода, девушка впала в кому

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 8 октября, на стоянке рядом с супермаркетом в Чиланзарском районе Ташкента автомобиль на повороте переехал переходившую через переход девушку. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Виде с наездом распространилось в соцсетях. Правоохранители нашли водителя, совершившего наезд на пешехода.

Как сообщает ГУВД, пострадавшей оказалась девушка, 22-летняя Машхура Х. Она осталась жива, но доставлена с травмами в 16-ю городскую клиническую больницу. Водитель, 22-летний Отабек А., задержан.

Как сообщает Газета.уз, ссылаясь на источник в органах внутренних дел, девушка впала в кому. По данным издания, Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, 22-летняя Машхура Х. была доставлена в 13:25 с множественными переломами и повреждениями головного мозга.

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