Сколько должен весить рюкзак школьника в Казахстане, рассказали в Минздраве РК

Казахстан, общество

11:24, 09 октября 2018

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CA-NEWS (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов утвердил санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования. Как сообщает Комитет охраны общественного здоровья, Минздрав ввел нормы веса ежедневного учебного комплекта на один учебный день, которые не должны превышать: - для обучающихся 1-3 классов – 1,5-2 кг; - для обучающихся 4-5 классов – 2-2,5 кг; - для обучающихся 6-7 классов – 3-3,5 кг; - для обучающихся 8-11 (12) классов – 4-4,5 кг.