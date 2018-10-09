Сколько должен весить рюкзак школьника в Казахстане, рассказали в Минздраве РК
CA-NEWS (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов утвердил санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования.
Как сообщает Комитет охраны общественного здоровья, Минздрав ввел нормы веса ежедневного учебного комплекта на один учебный день, которые не должны превышать:
- для обучающихся 1-3 классов – 1,5-2 кг;
- для обучающихся 4-5 классов – 2-2,5 кг;
- для обучающихся 6-7 классов – 3-3,5 кг;
- для обучающихся 8-11 (12) классов – 4-4,5 кг.
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