В Узбекистане после Facebook заблокировали YouTube

CA-NEWS (UZ) - Видеохостинг YouTube не работает в Узбекистане на протяжении недели.

По состоянию на 9 октября у узбекистанцев не работает видеохостинг. Как пишут местные СМИ, проблемы с работой сервиса начались шесть дней назад.

Проблемы с YouTube у узбекистанцев возникли еще в ночь с 3 на 4 октября. Тогда многие пользователи не смогли загрузить сервис, у других он работал очень медленно.

В настоящее время открыть сайт получается только с использованием VPN и прокси-сайтов, позволяющих обходить блокировку. СМИ Узбекистана, использующие видео с видеохостинга начали давать рекомендации, как пользоваться VPN, чтобы посмотреть видео.

По данным сервиса DownDetector, проблемы в основном наблюдаются у пользователей из Узбекистана, а также в Молдове и в Алматы. Сам YouTube проблему с недоступностью сервиса в Узбекистане не комментирует. Никак не комментирует блокировку YouTube и регулятор "Узбектелеком".

Напомним, ранее, в Узбекистане в течении нескольких недель блокировали соцсеть Facebook и после многочисленных возмущений в соцсетях доступ к нему был восстановлен.