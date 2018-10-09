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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Туркменистан обсудили делимитацию и демаркацию границ

CA-NEWS (TM) - Узбекистан и Туркменистан провели очередную встречу рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы в Туркменбаде, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Встреча группы прошла с 2 по 8 октября 2018 года.

«В ходе встречи рассмотрены результаты ранее выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы, а также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили результаты ранее выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы, а также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, по ее итогам подписан протокол.

Общая протяженность узбекско-туркменской государственной границы составляет 1621 км.

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