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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рустам Эмомали встретит в аэропорту сборную Таджикистана по футболу, занявшую «серебро» на чемпионате Азии

CA-NEWS (TJ) - Юношеская сборная Таджикистана по футболу, завоевавшая серебро на чемпионате Азии-2018 в Малайзии, прилетит в Душанбе, 10 октября. Встречать победителей в аэропорт выйдет сам мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщает «Азия-Плюс».

9 октября, делегация юношеской сборной Таджикистана вылетит из Куала-Лумпура в Алматы, а 10 октября команда рейсом авиакомпании «Сомон Эйр» прилетит в Душанбе. Ориентировочное время прилета в Международный аэропорт Душанбе в 12:30.

Накануне глава ФФТ назвал успехи юношеской сборной страны большим достижением.

«Я хочу поблагодарить нашу юношескую сборную за отличный результат, достигнутый на чемпионате Азии-2018 в Малайзии. Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильно золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», – сказал президент ФФТ Рустам Эмомали.

Федерация футбола Таджикистана приглашает всех любителей футбола и представителей СМИ в аэропорту Душанбе тепло встретить команду, которая своим выступлением на чемпионате Азии подарила прекрасные эмоции миллионам жителей Таджикистана, а также принять участие в праздничном мероприятии, которое пройдет на Центральном республиканском стадионе", - сообщает пресс-служба ФФТ.

Накануне глава ФФТ назвал успехи юношеской сборной страны большим достижением.

«Я хочу поблагодарить нашу юношескую сборную за отличный результат, достигнутый на чемпионате Азии-2018 в Малайзии. Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильно золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», – сказал президент ФФТ Рустам Эмомали.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/sports/20181009/rustam-emomali-lichno-vstretit-vitse-chempionov-azii-po-futbolu

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