Рустам Эмомали встретит в аэропорту сборную Таджикистана по футболу, занявшую «серебро» на чемпионате Азии

CA-NEWS (TJ) - Юношеская сборная Таджикистана по футболу, завоевавшая серебро на чемпионате Азии-2018 в Малайзии, прилетит в Душанбе, 10 октября. Встречать победителей в аэропорт выйдет сам мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщает «Азия-Плюс».

9 октября, делегация юношеской сборной Таджикистана вылетит из Куала-Лумпура в Алматы, а 10 октября команда рейсом авиакомпании «Сомон Эйр» прилетит в Душанбе. Ориентировочное время прилета в Международный аэропорт Душанбе в 12:30.

Накануне глава ФФТ назвал успехи юношеской сборной страны большим достижением.

«Я хочу поблагодарить нашу юношескую сборную за отличный результат, достигнутый на чемпионате Азии-2018 в Малайзии. Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильно золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», – сказал президент ФФТ Рустам Эмомали.