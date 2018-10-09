В ГБАО добровольно сдали 100 единиц оружия

CA-NEWS (TJ) - В Горном Бадахшане (ГБАО) продолжается процесс добровольной сдачи огнестрельного оружия, незаконного хранящегося у населения области. Он начался после визита президента Таджикистана в ГБАО, сообщает «Азия-Плюс».



Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом области подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месяц срока для наведения порядка.

После критики президента страны касательно ситуации в Хороге, власти ГБАО изъяли у населения свыше 100 единиц огнестрельного оружия – оно было сдано добровольно после проведения разъяснительных бесед милиции с населением, сообщили в областной милиции.

Однако, по его словам, произошел и один курьезный случай: на днях милиционерами был задержан оказавший сопротивление житель Хорога, 25-летний Сохибназар Имомназаров. Он подозревается в сопротивлении милиционерам и хранении боевой гранаты, сообщили в областном УМВД.

На днях его автомашина марки «Мерседес-Бенц» была остановлена для проверки документов сотрудниками ОГАИ УМВД Таджикистана по ГБАО в центре Хорога.

"В ходе проверки документов выяснилось, что стекла автомашины были затонированы без оформления соответствующих документов. В салоне машины были обнаружены боевая граната Ф-1 и два ножа. При попытке милиционеров задержать Имомназарова он оказал сопротивление, попытался скрыться, но все-таки был задержан", - сообщили в УМВД.