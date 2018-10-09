В Казахстане с начала года совершено более 190 тыс. сделок купли-продажи жилья

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2018 года составило 192 051. По сравнению c соответствующим периодом прошлого года оно увеличилось на 8,3%.
Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, в сентябре число количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 048 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,5%.
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Количество сделок купли-продажи за август
|
Из них:
|
Сентябрь 2018 г. к
|
Январь- сентябрь 2018г.
к январю- сентябрю
2017г.
|
индивидуальные дома
|
квартиры в много-квартирных домах
|
августу
2018г.
|
сентябрю 2017г.
|
Казахстан
|
25 048
|
6 769
|
18 279
|
0,5
|
15,0
|
8,3
|
Акмолинская
|
1 297
|
473
|
824
|
-9,2
|
12,6
|
7,2
|
Актюбинская
|
1 460
|
314
|
1 146
|
2,9
|
30,9
|
22,6
|
Алматинская
|
1 550
|
957
|
593
|
0,2
|
21,3
|
10,2
|
Атырауская
|
525
|
280
|
245
|
13,9
|
37,8
|
19,1
|
Западно-Казахстанская
|
823
|
285
|
538
|
-2,8
|
-6,8
|
2,9
|
Жамбылская
|
965
|
462
|
503
|
-1,5
|
19,3
|
9,5
|
Карагандинская
|
2 339
|
390
|
1 949
|
-3,0
|
5,9
|
6,3
|
Костанайская
|
1 302
|
422
|
880
|
-8,5
|
0,5
|
7,8
|
Кызылординская
|
428
|
257
|
171
|
-12,7
|
-8,5
|
0,4
|
Мангистауская
|
1 320
|
261
|
1 059
|
21,9
|
38,1
|
34,1
|
Павлодарская
|
1 115
|
257
|
858
|
2,2
|
5,9
|
5,1
|
Северо-Казахстанская
|
690
|
377
|
313
|
-13,1
|
7,1
|
0,3
|
Туркестанская
|
669
|
511
|
158
|
-4,3
|
…
|
…
|
Восточно-Казахстанская
|
2 133
|
678
|
1 455
|
-7,9
|
15,0
|
7,9
|
г. Астана
|
3 399
|
96
|
3 303
|
6,5
|
11,1
|
3,5
|
г. Алматы
|
4 030
|
407
|
3 623
|
10,1
|
37,8
|
5,3
|
г. Шымкент
|
1 003
|
342
|
661
|
-6,8
|
…
|
…