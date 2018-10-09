В Казахстане с начала года совершено более 190 тыс. сделок купли-продажи жилья

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2018 года составило 192 051. По сравнению c соответствующим периодом прошлого года оно увеличилось на 8,3%.

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, в сентябре число количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 048 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,5%.

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