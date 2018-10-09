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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с начала года совершено более 190 тыс. сделок купли-продажи жилья

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2018 года составило 192 051. По сравнению c соответствующим периодом прошлого года оно увеличилось на 8,3%.

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, в сентябре число количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 048 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,5%.

в процентах, прирост +, снижение -

Количество сделок купли-продажи за август

Из них:

Сентябрь 2018 г. к

Январь- сентябрь 2018г.

к январю- сентябрю

2017г.

индивидуальные дома

квартиры в много-квартирных домах

августу

2018г.

сентябрю 2017г.

Казахстан

25 048

6 769

18 279

0,5

15,0

8,3

Акмолинская

1 297

473

824

-9,2

12,6

7,2

Актюбинская

1 460

314

1 146

2,9

30,9

22,6

Алматинская

1 550

957

593

0,2

21,3

10,2

Атырауская

525

280

245

13,9

37,8

19,1

Западно-Казахстанская

823

285

538

-2,8

-6,8

2,9

Жамбылская

965

462

503

-1,5

19,3

9,5

Карагандинская

2 339

390

1 949

-3,0

5,9

6,3

Костанайская

1 302

422

880

-8,5

0,5

7,8

Кызылординская

428

257

171

-12,7

-8,5

0,4

Мангистауская

1 320

261

1 059

21,9

38,1

34,1

Павлодарская

1 115

257

858

2,2

5,9

5,1

Северо-Казахстанская

690

377

313

-13,1

7,1

0,3

Туркестанская

669

511

158

-4,3

Восточно-Казахстанская

2 133

678

1 455

-7,9

15,0

7,9

г. Астана

3 399

96

3 303

6,5

11,1

3,5

г. Алматы

4 030

407

3 623

10,1

37,8

5,3

г. Шымкент

1 003

342

661

-6,8

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