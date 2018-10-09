В Туркменистане сохраняется «традиция» ежедневных школьных построений

CA-NEWS (TM) - В школах Туркменистана уже около 20 лет продолжается «традиция» ежедневных школьных линеек или, как их еще называют, торжественных построений, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Учащиеся должны собираться перед школой за 20 минут до начала занятий, читать стихи, посвященные президенту или стране, зачитывать отрывки из книг главы государства.

В 2007 году президент Гурбангулы Бердымухамедов отменил обязательное ежедневное зачитывание клятвы верности и пение гимна.

Во времена Сапармурата Ниязова построения начинались с клятвы верности стране и президенту, потом зачитывалась «политинформация» и в завершение хором исполнялся гимн. При входе в школу обязательно стоял флаг, который должны были целовать и прикладывать ко лбу все ученики. В классах перед началом урока еще раз произносилась клятва.