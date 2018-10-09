РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане сохраняется «традиция» ежедневных школьных построений

CA-NEWS (TM) - В школах Туркменистана уже около 20 лет продолжается «традиция» ежедневных школьных линеек или, как их еще называют, торжественных построений, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Учащиеся должны собираться перед школой за 20 минут до начала занятий, читать стихи, посвященные президенту или стране, зачитывать отрывки из книг главы государства.

В 2007 году президент Гурбангулы Бердымухамедов отменил обязательное ежедневное зачитывание клятвы верности и пение гимна.

Во времена Сапармурата Ниязова построения начинались с клятвы верности стране и президенту, потом зачитывалась «политинформация» и в завершение хором исполнялся гимн. При входе в школу обязательно стоял флаг, который должны были целовать и прикладывать ко лбу все ученики. В классах перед началом урока еще раз произносилась клятва.

print
  • Текстильное и швейное производство в Таджикистане увеличилось на 30%
  • В Турции встретились спикеры мажилиса Казахстана и Госдумы России
  • МВД Узбекистана и Азербайджана провели первое совместное совещание
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×