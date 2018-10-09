МВФ понизил прогноз по росту ВВП Туркменистана в 2019 году до 5,6%

CA-NEWS (TM) - Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Туркменистана в 2019 году до 5,6% и в 2018 году на уровне 6,2%. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики».

В целом, прогноз МВФ по экономике стран, входящих в СНГ в октябре улучшился по сравнению с предыдущими докладами. Ожидаемый рост для всего постсоветского региона в 2018 году ожидается на уровне в 2,3% и в 2019 году — на уровне в 2,4%.

Одним из лидеров роста может стать Казахстан с темпами роста ВВП в 3,7% в 2018 году и 3,1 — в 2019.

Прогноз для Узбекистана и Таджикистана оставлен без изменений на уровне 5% в 2018-19 годах.

ВВП Кыргызстана в 2018 году составит 2,8 % и в 2019 году — 4,5%.

Рост мировой экономики в 2018—2019 годах, по оценке Всемирного банка, напротив, будет ниже, чем он ожидал в июле — 3,7% ежегодно вместо 3,9%.

Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году — также 4,7% вместо 5,1%. Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 году осталась неизменной — 2,4%, на 2019 год прогноз снижен на 0,1% — до 2,1%.