РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МВФ понизил прогноз по росту ВВП Туркменистана в 2019 году до 5,6%

CA-NEWS (TM) - Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Туркменистана в 2019 году до 5,6% и в 2018 году на уровне 6,2%. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики».

В целом, прогноз МВФ по экономике стран, входящих в СНГ в октябре улучшился по сравнению с предыдущими докладами. Ожидаемый рост для всего постсоветского региона в 2018 году ожидается на уровне в 2,3% и в 2019 году — на уровне в 2,4%.

Одним из лидеров роста может стать Казахстан с темпами роста ВВП в 3,7% в 2018 году и 3,1 — в 2019.

Прогноз для Узбекистана и Таджикистана оставлен без изменений на уровне 5% в 2018-19 годах.

ВВП Кыргызстана в 2018 году составит 2,8 % и в 2019 году — 4,5%.

Рост мировой экономики в 2018—2019 годах, по оценке Всемирного банка, напротив, будет ниже, чем он ожидал в июле — 3,7% ежегодно вместо 3,9%.

Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году — также 4,7% вместо 5,1%. Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 году осталась неизменной — 2,4%, на 2019 год прогноз снижен на 0,1% — до 2,1%.

print
  • На дорогах Узбекистана появятся велосипедные полосы
  • Иностранные дипломаты ознакомились с работой хаба в Хоргосе
  • Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,3 млн на Sotheby's
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×