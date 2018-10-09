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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новым послом Узбекистана в России стал Ботиржон Асадов‍

CA-NEWS (UZ) - Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации назначен Ботиржон Асадов, ранее работавший первым заместителем Министра иностранных дел. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба МИДа РУз.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин принял в понедельник у нового посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова копии верительных грамот, сообщает МИД РФ.

«Замминистра поздравил Асадова со вступлением в должность главы дипломатического представительства Узбекистана в Москве и пожелал ему успехов в работе в интересах развития многоплановых отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки дня двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено подготовке государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан и завершению работы над проектами новых документов двустороннего сотрудничества, намеченных к подписанию во время предстоящего российско-узбекского саммита.

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