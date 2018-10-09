Граждан Узбекистана, пожаловавшихся на рабство в Казахстане, арестовали на 30 суток

CA-NEWS (UZ) - Семья Шариповых из Узбекистана пожаловавшаяся на рабство, сама оказалась за решеткой. Мужчину и его супругу арестовали на 30 суток за нарушение миграционного контроля, сообщает КТК.

История, по словам иностранцев, началась с того, что местный фермер в жамбылской области в этом году забрал их документы и заставил работать на себя бесплатно. В обязанности Шариповых входил выпас и дойка коров. Вместо оплаты труда они получали побои. За попытки сбежать, так же были наказания в виде избиения.

- Нас с женой побили. 25 августа били, дубинкой. Из-за того, что мы убежали и коров будто потеряли – говорит Расулжан Шарипов.

Не выдержав такой жизни, они отважились пожаловаться продавщице молока. Та в свою очередь отправилась к журналистам. На ферму пришли и полицейские. В итоге в участок забрали не владельца фермы, а самих Шариповых.

Позже было сообщено, что при допросе супруги отказались от своих жалоб к фермеру. Теперь граждане Узбекистана утверждали, что никто их в рабстве не держал и они исправно получали оплату своего труда. Да и побоев экспертиза не нашла.

- Проведенная судебно-медицинская экспертиза не выявила у них каких-либо телесных повреждений. Более того, как оказалось, у них при себе не было никаких документов, они не имели права на трудовую деятельность в нашей стране – сообщила пресс-секретарь ДВД Жамбылской обалсти Гульсара Мухтаркулова.

Так семейная пара, назвавшая себя рабами, оказалась нелегалами. Супругов арестовали на 30 суток за нарушение миграционного контроля. После чего выдворят из страны. Отвечать предстоит и хозяйке фермы. Но только за привлечение иностранных рабочих с нарушением закона. Размер штрафа определит суд.