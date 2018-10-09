Фильм «Айка» о жизни мигрантки из Кыргызстана в России вошел в лонг-лист «Оскара» от Казахстана

CA-NEWS (KG) - Фильм «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого вошел в лонг-лист премии «Оскар» от Казахстана.

Как сообщается на сайте кинопремии, 87 стран подали заявки на соискание премии в номинации «Лучший иностранный фильм». Впервые на награду претендуют фильмы от Малави и Нигера.

В лонг-лист вошли также фильмы стран СНГ: «Собибор» Константина Хабенского (Россия), «Спитак» Александра Котта (Армения), «Кристальный лебедь» Дарьи Жук (Беларусь), «Донбасс» Сергея Лозницы (Украина) и другие, однако государства Центральной Азии представлены только казахстанским кино.

Социальная драма «Айка» повествует о девушке - мигрантке из Кыргызстана, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.

Самал Еслямова, снявшаяся в картине, стала лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля.

Номинанты на премию – пять фильмов, которые войдут в шорт-лист – станут известны 22 января 2019 года. 91-я церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля.