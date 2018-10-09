МВФ повысил прогноз по росту ВВП Монголии в 2019 году до 6,3%

CA-NEWS (MNG) - Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП Монголии в 2019 году до 6,3% и в 2018 году на уровне 6,2%. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики».

Рост мировой экономики в 2018—2019 годах, по оценке Всемирного банка будет ниже, чем он ожидал в июле — 3,7% ежегодно вместо 3,9%.

Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году — также 4,7% вместо 5,1%. Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 году осталась неизменной — 2,4%, на 2019 год прогноз снижен на 0,1% — до 2,1%.