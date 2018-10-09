В Душанбе обсуждают подготовку к предстоящему заседанию премьер-министров государств-членов ШОС

CA-NEWS (TJ) - 8 октября в Душанбе начало свою работу заседание совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в МИД Таджикистана, стороны рассмотрят вопросы деятельности Организации, в том числе вопросы и проекты многосторонних документов в целях подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, которое состоится 11-12 октября 2018 года в Душанбе.

Заседание продолжит свою работу до 10 октября.