В Душанбе обсуждают подготовку к предстоящему заседанию премьер-министров государств-членов ШОС
- Таджикистан, политика
- 12:39, 09 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - 8 октября в Душанбе начало свою работу заседание совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщили НИАТ «Ховар» в МИД Таджикистана, стороны рассмотрят вопросы деятельности Организации, в том числе вопросы и проекты многосторонних документов в целях подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, которое состоится 11-12 октября 2018 года в Душанбе.
Заседание продолжит свою работу до 10 октября.
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