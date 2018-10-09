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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поздравил Путина по телефону с прошедшим днем рождения

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения», - говорится в сообщении.

Напомним, Владимру Путину 7 октября исполнилось 66 лет.

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