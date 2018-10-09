Бердымухамедов поздравил Путина по телефону с прошедшим днем рождения
- Туркменистан, политика
- 12:47, 09 октября 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения», - говорится в сообщении.
Напомним, Владимру Путину 7 октября исполнилось 66 лет.
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