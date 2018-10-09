Таджикистан будет получать дополнительный доход от транзита кыргызской электроэнергии по своей территории в рамках проекта CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - Успешная реализация регионального проекта CASA-1000 может принести Таджикистану ежегодный доход в размере свыше $150 млн. Вдобавок республика будет получать доход от транзита кыргызской электроэнергии по своей территории в рамках указанного проекта, сообщает ТаджикТА со ссылкой на министерство энергетики и промышленности РТ.

«В рамках проекта CASA-1000 планируется обеспечить транзит до 5 млрд кВт/ч электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан. Доля таджикского экспорта электроэнергии составит 3 млрд. кВт/ч электроэнергии или 70% от предусмотренного объема», - отметили в минэнергопроме.

Как отмечается, этот проект важен для Таджикистана, он соединит энергетическую систему РТ с другими странами и позволит экспортировать летние избытки электроэнергии, которые к тому времени с учетом ввода новых энергетических мощностей ежегодно составляют 6-7 млрд.кВт/ч.

Ранее сообщалось, что согласно достигнутым договорённостям по проекту CASA-1000 экспортная цена электроэнергии составит 9,35 цента за киловатт часов.

Шведская компания ABB и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited займутся реализацией проекта таджикского участка CASA-1000. Соответствующие документы подписаны в сентябре текущего года в ходе состоявшегося в Алматы заседания межправительственного совета регионального проекта CASA-1000.

Там же были подписаны соглашения между ОАХК «Барки точик» и шведской компанией ABB по строительству конверторной подстанции в Сангтуде, мощностью 1300 МВт; а также между ОАХК «Барки точик» и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd по строительству таджикского участка линии электропередачи переменного тока 500 кВ. Еще одно соглашение подписано между ОАХК «Барки точик» и итальянской компанией CESI по консультационным услугам относительно объектов постоянного тока.

Ранее были достигнуты договоренности с иранской компанией «Моненко» по обеспечению надзора и ведению координационных работ по объектам переменного тока.

По данным Минэнерго РТ, практически все подрядные соглашения подписаны, и непосредственные строительные работы начинаются на территории всех стран-участниц проекта.

Реализация таджикского участка проекта включает в себя несколько лотов, в том числе по реализации ЛЭП, мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерной подстанции, пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде, высоковольтной ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара.

Общая стоимость проекта CASA-1000 составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан-$314 млн., Кыргызстан-$209 млн., Афганистан-$354 млн. и Пакистан-$209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР – $70 млн., ЕБРР – $110 млн.

Планируется, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.