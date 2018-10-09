Назарбаев встретился с президентом Сербии Вучичем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - В Астане 9 октября президент Каахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как сообщает пресс-служба Акорды, после официальной церемонии встречи они обсудили в узком составе актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Глава государства подчеркнул дружеский характер связей между двумя странами и отметил необходимость их дальнейшего развития.

«Господин президент, вы, лично посетив международную выставку «ЭКСПО-2017», поддержали нас, и сегодня прибыли с официальным визитом в Казахстан для участия в VI Cъезде лидеров мировых и традиционных религий. Все это показывает ваше исключительно дружеское отношение к нашей стране, мы этим очень дорожим», - сказал Н.Назарбаев

Он остановился на перспективах продвижения двусторонних экономических отношений.

«В рамках достигнутых в ходе моего визита в Сербию договоренностей нам необходимо расширять сотрудничество в сферах логистики, транспорта и коммуникаций, оборонной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и строительства. Ваш нынешний визит позволит поднять наши взаимоотношения на новый уровень», - отметил президент.

Он наградил А.Вучича орденом «Достык» I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Сербией.

В свою очередь А.Вучич поблагодарил Н.Назарбаева за теплый прием и поддержку Сербии на международном уровне, а также наградил президента Казахстана наивысшей государственной наградой «Орденом Республики Сербия» I степени.