МВФ оставил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2019 год без изменений

CA-NEWS (UZ) - Международный валютный фонд (МВФ) оставил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2018-19 годах на уровне 5%. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики».

Ранее, в апрельском прогнозе МВФ отмечалось, что экономика республики вырастет на 5% в 2018 году и на столько же в 2019-м.

В экономиках стран СНГ в 2018 году МВФ ожидает рост на 2,3%, в 2019 году – 2,4%. Без учета России ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,9% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2019 году – 3,6% (снижение на 0,1 п.п.).

Рост мировой экономики в 2018—2019 годах, по оценке Всемирного банка, напротив, будет ниже, чем он ожидал в июле — 3,7% ежегодно вместо 3,9%.

Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году — также 4,7% вместо 5,1%. Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 году осталась неизменной — 2,4%, на 2019 год прогноз снижен на 0,1% — до 2,1%.



