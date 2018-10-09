В Таджикистане 20-летнюю девушку вернули домой после брачной ночи, обвинив в «не целомудрии»

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 21-летняя Мастона уже год как в разводе, но до сих пор она не пришла в себя после унижений и издевательств, которые она прошла в доме мужа, сообщает Радио Озоди.

Жительница Бальджувана Мастона Асо вышла замуж год назад и прожила с мужем всего два дня. Ее муж Султон Ходжаев женился на ней по выбору своих родителей. Однако на вторую ночь после свадьбы Султон сильно избил молодую жену, обвиняя ее в отсутствии девственности. Более того, он насильно заставил ее признаться в том, что она вышла замуж порочной и записал это как доказательство на телефон, отмечается в статье.

«Он заставлял меня произнести вслух имя какого-то молодого человека, заставлял сказать, что мы любили друг друга и имели добрачную сексуальную связь. Я не могла все это повторить, но он сильно бил меня, от его ударов у меня пошла кровь из носа и лопнула ушная перепонка. Он стал угрожать, что подстрижет меня налысо и выставит из дома в чем мать родила. Я не выдержала всех этих издевательств и боли, и призналась на камеру телефона, что вышла замуж не девственницей», - рассказывает девушка.

Несмотря на то, что последовавшая за этим медицинская экспертиза подтвердила тот факт, что Мастона вышла замуж целомудренной, она до сих пор думает, что люди верят в обвинения ее бывшего супруга и ловит на себе косые взгляды соседей и знакомых.

Сейчас большую часть свободного времени Мастона проводит дома. «После моего развода мама не ходит на мероприятия соседей и родственников, боится расспросов обо мне. Не только мои родители, но и бабушка с дедушкой стали избегать людей и предпочитают сидеть дома», - говорит Мастона. Ее отцу пришлось выехать из кишлака в столицу и почти год он пытается восстановить честь дочери и семьи.

Однако родственники бывшего мужа девушки говорят об обратном, мол, Мастона была не девственница и она сама созналась в том, что у нее были «отношения» до брака.

Хайриниссо Эмомова, мать Султона Ходжаева рассказала, что все разговоры об избиении со стороны ее сына беспочвенны. По ее словам, они вернули Мастону в отчий дом на второй день после свадьбы «без царапинки».

Сейчас Мастона хочет, чтобы правда восторжествовала и ее бывший муж получил наказание.

По данным Республиканского центра судмедэкспертизы, за первое полугодие 2018 года к ним обратились 22 жениха, сомневающиеся в девственности молодой невесты.