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  9 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане открыт мини-автовокзал

CA-NEWS (KZ) - На территории железнодорожного вокзального комплекса «Нурлы жол» в Астане открыта новая автостанция «Сапаржай».

Как сообщает пресс-служба акимата города, основная цель запуска нового вокала – разгрузка транспортной инфраструктуры столицы и борьба с несанкционированными перевозчиками.

«Мы открываем подразделение «Сапаржай», такой мини-автовокзал, который поможет нашим пассажирам добираться до близлежащих городов и областных центров от нашего вокзального комплекса. Это делается для удобства наших пассажиров, чтобы они, добравшись до Астаны поездом, могли уехать дальше в пункт назначения автобусом отсюда же. С открытием этой станции отпадает необходимость ехать в тот автовокзал. Экономятся время и средства пассажиров. Это удобно также тем жителям, которые живут на левом берегу и недалеко от нового железнодорожного вокзала», – сказал директор железнодорожного вокзального комплекса Динмухамед Кусаинов.

Автостанция планирует обслуживание междугородних маршрутов в южном направлении – Караганда, Жезказган, Балхаш, Кызылорда, Алматы, Шымкент, а также часть межобластных маршрутов: Степногорск, Коргалжын, Ерейментау, Кокшетау, Державинск.

В автостанции имеются диспетчерская, справочное бюро, медпункт, билетная касса и парковочная зона для посадки и высадки пассажиров. Общая площадь автостоянки для автобусов и автомобилей составляет 8600 кв.м.

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