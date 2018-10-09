Спутник снял на видео разрушение в результате землетрясения и цунами в Индонезии

CA-NEWS (CA) - В Сети появилась видеозапись со спутника, на которой зафиксированы разрушительные последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Видео на своей странице в Instagram разметил глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Стихия практически уничтожила два района города Палу в Индонезии - Балароа и Петобо. На записи видно, как потоки сносят большую площадь территории. Стихией было разрушено свыше 65,7 тыс. домов. Землетрясение стало причиной разжижения грунта, а тот, в свою очередь, превратился в стремительный поток.

NBC News также опубликовано видео с дрона, запечатлевшее последствия землетрясения и цунами.

К настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела 1994 погибших. Пропавшими без вести остаются около 152 тыс. Захоронения приходится проводить в срочном порядке, чтобы не допустить распространения инфекционных болезней.

Как сообщает сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий спасатели прекратят поиски жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в четверг, 11 октября.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщения основные силы спасателей сосредоточены в Палу.