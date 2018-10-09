Подозреваемая в краже детских колясок задержана в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане задержана подозреваемая в краже колясок.

Как сообщает Департамент внутренних дел города, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции УВД района Сарыарка задержали 24-летнюю девушку. Своих жертв похитительница выслеживала в городских поликлиниках, где мамы без опаски оставляли коляски в холлах и коридорах. Пользуясь тем, что за колясками никто не присматривал, задержанная похищала их. Установлена ее причастность к 4 кражам.

Отмечается, что злоумышленница высматривала дорогостоящие коляски, которые в дальнейшем дарила своим друзьям и знакомым.

По всем фактам краж подозреваемая дала признательные показания. Коляски изъяты и возвращены владельцам.

Проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса Казахстана. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.