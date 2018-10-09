В туркменском поселке Гарабогаз продажа куриных окорочков происходит под контролем полиции из-за драки

CA-NEWS (TM) - В поселке Гарабогаз (бывший Бекдаш), на северо-западе Туркменистана, продажа куриных окорочков происходит под контролем полиции. К таким мерам местные власти вынуждены были прибегнуть после потасовки, произошедшей в очереди, во время предыдущего завоза продукта, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Окорочка отпускаются по 8 манатов за килограмм, однако далеко не всем желающим они достаются. Из-за нехватки и ажиотажа в государственном магазине продажа ограничена одним килограммом на человека, однако местные жители считают, что дефицит этот искусственный.

Магазин сдает часть товара частникам по завышенной цене, а потом эти же окорочка в коммерческих ларьках лежат по 24 маната за кило. Торговля у них медленно, но идет, потому что мясо стоит от 30 манатов и выше, а когда в магазине курятины нет, народ понемногу берет ту, что у частников.

«В той очереди было человек сто или около того, и когда продажа началась, люди кинулись к прилавку, забыв про очередность, и началась самая настоящая драка», - сообщил местный житель. Продажу вынуждены были остановить и вызвать полицию. Отныне торговля осуществляется под их контролем.

Нехватка куриного мяса в Туркменистане ощущается повсеместно, даже в Ашхабаде. Независимые СМИ сообщали, что на прилавках столичных рынков продавцы выставляют упаковки якобы с курицей, а на самом деле в них – вата.