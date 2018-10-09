Правительство Казахстана озвучило план действий по реализации послания Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана 9 октября одобрило проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», озвученного 5 октября.

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, план предусматривает 100 мероприятий по шести ключевым задачам развития страны.

В рамках первой задачи«Рост доходов населения» предусмотрено 24 мероприятия, направленных на повышение доходов и качества жизни казахстанцев, создание новых рабочих мест.

«В числе самых важных для казахстанцев мер – постепенное повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года. В целях защиты доходов населения в законодательство будут внесены изменения для обеспечения прозрачности механизма тарифообразования, использования средств потребителей коммунальных услуг. С целью эффективной поддержки бизнеса будет продолжена программа Дорожная карта бизнеса до 2025 года», - сказал глава ведомства.

В рамках второй задачи «Повышение качества жизни» предусмотрены 24 мероприятия, которые охватывают две сферы — образование и здравоохранение. Как сообщил министр, в целях устранения дефицита ученических мест и решения проблемы с трехсменными школами в конце текущего года будет начато строительство школ в регионах.

В сфере здравоохранения для повышения качества медицинских услуг с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы перейдут на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации.

«В текущем году в Астане будет начато строительство Национального научного онкологического центра, оснащенного самым современным оборудованием. В целях защиты населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг будет создан Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг», - отметил Т.Сулейменов.

Также, по его данным, мероприятия плана направлены на улучшение жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

Говоря об улучшении работы правоохранительных органов и обеспечения безопасности граждан, министр доложил, что будет принята дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового формата работы с населением, обеспечение системами мониторинга общественной безопасности.

«Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры», - подчеркнул он.

В рамках четвертой задачи «Государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан» предусмотрено 19 мероприятий. В целях сокращения дистанции между государством и обществом будет разработана программа «Руководитель новой формации», предусматривающая разъяснение людям конкретных мер и результатов госполитики.

В части задачи «Эффективная внешняя политика» будут приняты меры по адаптации внешней политики к современным условиям и продвижению национальных интересов на принципах прагматизма.

В рамках шестой задачи «Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране» предусмотрено 6 мероприятий.

В рамках объявленного Года молодежи будет принят план мероприятий, предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодежи. Для усиления роли военно-патриотического воспитания в школах будет создано детско-юношеское объединение «Сарбаз».

«В целом своевременное исполнение Общенационального плана позволит обеспечить эффективную реализацию поручений, данных Главой государства в Послании, направленных на улучшение благосостояния народа и заложит основу для обеспечения социально-экономической стабильности в стране», - заключил министр национальной экономики.