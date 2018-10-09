В Душанбе неизвестные напали на местного жителя и отобрали телефон

CA-NEWS (TJ) - В Отдел МВД-1 по району Сино города Душанбе обратился 31-летний местный житель, в том, что 6-го октября примерно в 21:30 ночи неизвестные, угрожая ему ножом, отобрали мобильный телефон марки “Самсунг” и наличные 20 сомони ($2). Нанесенный ущерб составил в сумме 300 сомони ($32), сообщает пресс-служба МВД РТ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 20-летнего жителя района Рудаки, 23-летнего жителя города Вахдат и 23-летнего жителя Шуроабадского района, ранее судимый по статье 244 ч. 2 Уголовного Кодекса РТ.

Было установлено, что задержанные данное преступление совершили с неким по имени “Рустам”.

По установлению и задержанию “Рустама” проводятся оперативно-розыскные мероприятия.