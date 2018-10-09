В Улан-Баторе за взятку арестовали директора одной из школ

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 4 октября управление по борьбе с коррупцией произвело арест директора одной из Улан-Баторских средних общеобразовательных школ в лице Г.Бум-Эрдэнэ, который был взят с поличным в ходе получения взятки с тем кто ее дал, сообщает Монголия Сейчас.

В ходе проверки выясняются факты получения директором Г.Бум-Эрдэнэ неоднократных взяток от родителей первоклассников.

Со стороны управления по борьбе с коррупцией «была разослана информация» о том, что в случае если человек лично поставит в известность управление о том, что дал взятку, чтобы устроить своего ребёнка в школу или детский сад, он не понесёт ответственности.

Таким образом, как многие считают, этот арест стал реальным примером о необходимости обновления политики и тенденций сферы монгольского образования и размышления над последствиями

Родители готовы просто “заплатить”, чтобы отдать своего ребёнка в хорошее образовательное учреждение. Они хорошо осведомлены о наличии разницы между школами в центре столицы и на окраинах города, квалификацией учителей между такими школами и многими другими вопросами, вследствие которых созданы все условия для получения взяток руководствами школ и детских садов, отмечается в статье.