В течение 2 лет в школах Казахстана планируют внедрить электронные учебники

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал, какие меры будут предприняты для повышения качества школьного, дошкольного и высшего образования.

Как сказал он на заседании правительства РК 9 октября, в дошкольном воспитании и обучении охват детей 3-6 лет составляет 93%. Внедряется автоматизированная система выдачи направлений в детские сады: на сегодня по республике автоматизировано 69,5%. В 58% детских садов установлены камеры видеонаблюдения.

По его словам, для улучшения дошкольного образования будет решаться вопрос качественного состава педагогических кадров в детских садах. Совместно с акиматами в этом году будет утверждена дорожная карта, где будут предусмотрены меры по повышению квалификации дошкольных воспитателей, введению единых квалификационных требований и пересмотрена система оплаты труда.

В среднем образовании, по данным министра, по поручению президента будет разработан закон «О статусе педагога». В законе будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращению учебной нагрузки и защиты от ненужных проверок и другие меры. Утверждение закона запланировано на 2019 год. В текущем году данный закон будет разработан и пройдет общественные обсуждения.

Говоря о задачах в среднем образовании, Е.Сагадиев сообщил, что в целях решения вопросов с аварийными школами и трехсменной системой обучения на сегодняшний день по стране идет строительство 60 школ. На строительство 11 из них предусмотрены средства из республиканского бюджета. Остальные трехсменные школы должны быть построены за счет средств местных бюджетов.

Для увеличения количества психологов в школах, а также повышения уровня их профессионализма Минобразования провело работу по программе «Счастливая семья» с приглашением зарубежных специалистов. Работа будет продолжена, ведомство подготовит единую программу. Помимо этого внедряется национальное тестирование, во всех областях будут проводиться курсы повышения квалификации психологов. Также планируется рассмотреть повышение категории и заработной платы педагогов-психологов через новую систему аттестации и проведение тестирования на профессиональную компетентность.

По данным министра, сегодня 70% детей обучаются по обновленным программам. Также ведется работа по введению электронных учебников: работа началась, учебники по некоторым предметам имеются и ими активно пользуются. По планам МОН РК, в течение двух лет 100% школ будут обеспечены электронными учебниками.