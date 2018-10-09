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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан отправит удобрения в Индию через Иран

CA-NEWS (TM) - Подписано двустороннее соглашение о том, чтобы использовать порт Амирабад в северной провинции Ирана — Мазандаран в качестве коридора для транзита 30 тысяч тонн минеральных удобрений из Туркменистана в Индию. Об этом сообщил директор Амирабадской специальной экономической зоны Сияваш Резвани, передает иранское агентство Mehr.

По его cловам, около 10% груза, отправленного из морского порта города Туркменбаши, до сих пор входило в порт Амирабад.

Сияваш Резвани отметил, что туркменские удобрения будут транспортироваться из Амирабада по железной дороге в крупнейший контейнерный порт Ирана на юге — Шахид-Раджайе на берегу Ормузского пролива. Оттуда груз отправится в Индию.

За январь-август 2018 года в Туркменистане произведено минеральных удобрений в объеме 760,9 тысячи тонн, что на 4,9% больше аналогичного периода прошлого года. За первые семь месяцев года было экспортировано 226,4 тысячи тонн удобрений на сумму $36,9 млн.

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