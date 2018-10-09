ЕАЭС и Сербия думают о создании зоны свободной торговли, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Евразийский экономический союз и Сербия думают о создании зоны свободной торговли. Об этом 9 октября сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства поблагодарил коллегу за его первый официальный визит в Казахстан и подчеркнул динамику развития сотрудничества между двумя странами.

Н.Назарбаев остановился на соглашениях, достигнутых в результате состоявшихся переговоров.

«Наши встречи на высшем уровне свидетельствуют о заинтересованности сторон в развитии взаимных связей. Прежде всего, это дальнейшее углубление кооперации в торгово-экономической сфере. Наши экономики взаимодополняемы, мы готовы расширить ассортимент поставляемой продукции», - сказал он.

Президент также назвал приоритетные направления для дальнейшего продвижения отношений между Казахстаном и Сербией.

«Нами поставлены новые задачи перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседание которой состоялось накануне. Определены приоритетные направления, это сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, энергетика и другие сферы. Мы заинтересованы в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой», - сказал Н.Назарбаев.

По его словам, в настоящее время продолжаются экспертные переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.

В завершение глава республики поблагодарил А.Вучича за решение принять участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь президент Сербии подчеркнул конструктивный характер состоявшихся переговоров.

«Мне кажется, что в Центральной Азии нет города, который меняется и модернизируется так стремительно, как это делает Астана. Я восхищен успехами, которых достигает Казахстан благодаря президенту Назарбаеву, его ясному видению, энергии и преданности делу. Искренне надеюсь, что вы достигнете своей цели, определенной в стратегии «Казахстан-2050», - заявил А.Вучич.

Он отметил важность сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической сфере, указав на потенциал для их дальнейшего наращивания.

Кроме того, сербский лидер остановился на необходимости укрепления взаимной поддержки между двумя государствами на международном уровне.