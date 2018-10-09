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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев призвал французские компании инвестировать в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями крупнейших французских компаний, сообщила пресс-служба главы государства.

В ней приняли участие главы таких компаний и организаций, как Total, Total EREN, Orano, Fives Stein, Rungis SEMMARIS, Vinci, Suez, SADE, Idemia, Mercier, Thales Alenia Space, Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития и других.

«Для прямого диалога с иностранными инвесторами принято решение о создании Совета по иностранным инвестициям при Президенте Республики Узбекистан. Его задача — вырабатывать предложения по постоянному улучшению инвестиционного климата в Узбекистана с учетом мнений самих инвесторов. Приглашаем вас к активному участию в работе совета», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Французские предприниматели подчеркнули, что либерализация валютной системы и отмена визы создали благоприятные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Интерес деловых кругов Франции к экономике Узбекистана засвидетельствовало подписание накануне визита соглашений по инвестиционным проектам стоимостью около 5 млрд евро.

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