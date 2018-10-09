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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook представил свой первый гаджет

CA-NEWS (CA) - Facebook Inc в понедельник, 8 октября представила умную колонку, призванную упростить совершение видеозвонков, сообщает Reuters.

Устройство под названием Portal представлено в двух версиях, стоимостью $199 и $349, а его отличительная особенность - широкоугольная камера, которая автоматически фокусируется на пользователях, даже если они передвигаются по помещению, сообщили агентству представители Facebook во время встречи на прошлой неделе.

По их словам, Portal будет продаваться через сайт Facebook.com, а также в магазинах Amazon и Best Buy. Поставки американским клиентам начнутся в первых числах ноября.

Facebook надеется выделиться среди конкурентов за счет сенсорного экрана Portal и того, что приложением компании Messenger для звонков ежемесячно пользуются 400 миллионов человек по всему миру.

Более дорогая версия Portal оснащена дисплеем с диагональю 15,6 дюйма, более бюджетная - 10 дюймов.

Устройство позволяет общаться с контактами из Facebook Messenger, даже если у них нет аналогичного гаджета. В этом случае они смогут общаться с телефонов или планшетов, на которых установлен Messenger. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек одновременно.

​Отдельно компания подчеркивает, что Facebook не прослушивает, не просматривает и не сохраняет содержимое видеозвонков, сделанных при помощи гаджетов Portal. Все видеозвонки зашифрованы, заявляет производитель.

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