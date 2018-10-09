Facebook представил свой первый гаджет

CA-NEWS (CA) - Facebook Inc в понедельник, 8 октября представила умную колонку, призванную упростить совершение видеозвонков, сообщает Reuters.

Устройство под названием Portal представлено в двух версиях, стоимостью $199 и $349, а его отличительная особенность - широкоугольная камера, которая автоматически фокусируется на пользователях, даже если они передвигаются по помещению, сообщили агентству представители Facebook во время встречи на прошлой неделе.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI — Facebook (@facebook) 8 октября 2018 г.

По их словам, Portal будет продаваться через сайт Facebook.com, а также в магазинах Amazon и Best Buy. Поставки американским клиентам начнутся в первых числах ноября.

Facebook надеется выделиться среди конкурентов за счет сенсорного экрана Portal и того, что приложением компании Messenger для звонков ежемесячно пользуются 400 миллионов человек по всему миру.

Более дорогая версия Portal оснащена дисплеем с диагональю 15,6 дюйма, более бюджетная - 10 дюймов.

Устройство позволяет общаться с контактами из Facebook Messenger, даже если у них нет аналогичного гаджета. В этом случае они смогут общаться с телефонов или планшетов, на которых установлен Messenger. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек одновременно.

​Отдельно компания подчеркивает, что Facebook не прослушивает, не просматривает и не сохраняет содержимое видеозвонков, сделанных при помощи гаджетов Portal. Все видеозвонки зашифрованы, заявляет производитель.