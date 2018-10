Facebook представил свой первый гаджет

CA-NEWS (CA) - Facebook Inc в понедельник, 8 октября представила умную колонку, призванную упростить совершение видеозвонков, сообщает Reuters.

Устройство под названием Portal представлено в двух версиях, стоимостью $199 и $349, а его отличительная особенность - широкоугольная камера, которая автоматически фокусируется на пользователях, даже если они передвигаются по помещению, сообщили агентству представители Facebook во время встречи на прошлой неделе.

