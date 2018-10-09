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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мужчина заживо сгорел во время пожара в частном доме в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В минувшую субботу 44-летний мужчина заживо сгорел в своём доме в Юнусабадском районе столицы.

Как сообщили «UzNews.uz» в ГУПБ МВД РУз, рано утром, 6 октября, в дежурную часть поступил сигнал о возгорании в одном из домов в Ташкенте.

Первые подразделения пожарной безопасности прибыли по адресу, зафиксировав поднимающийся от крыши дома дым. Принятыми мерам пожар был полностью потушен.

При тушении пожара в доме было обнаружено полностью обгоревшее тело хозяина дома гражданина Х.Х., 1974 года рождения.

Как выяснилось, при возникновении пожара в доме находился он один.

Кроме того, в результате пожара сгорели крыша и имущество на общей площади 50 кв. метров.

Работы по выяснению причины пожара продолжаются.

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