Мужчина заживо сгорел во время пожара в частном доме в Ташкенте
- Узбекистан, происшествия
- 16:55, 09 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В минувшую субботу 44-летний мужчина заживо сгорел в своём доме в Юнусабадском районе столицы.
Как сообщили «UzNews.uz» в ГУПБ МВД РУз, рано утром, 6 октября, в дежурную часть поступил сигнал о возгорании в одном из домов в Ташкенте.
Первые подразделения пожарной безопасности прибыли по адресу, зафиксировав поднимающийся от крыши дома дым. Принятыми мерам пожар был полностью потушен.
При тушении пожара в доме было обнаружено полностью обгоревшее тело хозяина дома гражданина Х.Х., 1974 года рождения.
Как выяснилось, при возникновении пожара в доме находился он один.
Кроме того, в результате пожара сгорели крыша и имущество на общей площади 50 кв. метров.
Работы по выяснению причины пожара продолжаются.
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