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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Официальный визит президента Сербии Александра Вучича в Казахстан
Предыстория: Назарбаев встретился с президентом Сербии Вучичем, прибывшим в Казахстан с официальным визитомПродолжение: ЕАЭС и Сербия думают о создании зоны свободной торговли, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала видео официального визита президента Сербии Александра Вучича в Казахстан.

В рамках визита он встретился с главой республики Нурсултаном Назарбаевым, где они обсудили вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Президент Казахстана наградил А.Вучича орденом «Достык» I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между странами.

В свою очередь А.Вучич также наградил Н.Назарбаева наивысшей государственной наградой «Орденом Республики Сербия» I степени.

Позже на брифинге они подвели итоги переговоров.

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