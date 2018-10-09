Официальный визит президента Сербии Александра Вучича в Казахстан
|Предыстория: Назарбаев встретился с президентом Сербии Вучичем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом
|Продолжение: ЕАЭС и Сербия думают о создании зоны свободной торговли, - Назарбаев
CA-NEWS (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала видео официального визита президента Сербии Александра Вучича в Казахстан.
В рамках визита он встретился с главой республики Нурсултаном Назарбаевым, где они обсудили вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.
Президент Казахстана наградил А.Вучича орденом «Достык» I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между странами.
В свою очередь А.Вучич также наградил Н.Назарбаева наивысшей государственной наградой «Орденом Республики Сербия» I степени.
Позже на брифинге они подвели итоги переговоров.
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