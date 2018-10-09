В Узбекистане бывший судебный пристав, убивший начальника, осужден на 16 лет

CA-NEWS (UZ) - Бывший сотрудник Бюро принудительного исполнения Яккабагского района Ибрат Шавкатов, убивший начальника, приговорен к 16 годам лишения свободы.

Вынесен приговор бывшему сотруднику Бюро принудительного исполнения (БПИ) Яккабагского района Кашкадарьинской области Ибрату Шавкатову, убившему начальника, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Ибрат Шавкатов работал в БПИ Яккабагского района до 2 мая.

Посчитав начальника БПИ Яккабагского района Бахрома Джураева виновным в прекращении своего трудового договора, 3 мая примерно в 15:00 он нанес руководителю ножевое ранение в область живота. Сотрудники отдела С. Очилов и Ж. Курбанов, услышав крики о помощи, разняли их и отобрали нож у Шавкатова.

Жураев был доставлен в медицинское объединение Яккабагского района с резаной раной передней брюшной стенки и повреждениями органов брюшной полости. Начальник районного БПИ скончался 1 августа в 21:30 в отделении реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам признал Ибрата Шавкатова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 97 (умышленное убийство лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга) и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.