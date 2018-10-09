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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии прошла выставка искусств молодых художников и скульпторов

CA-NEWS (MNG) - В Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе представлены более 30 лучших произведений искусств в области: архитектуры, изобразительного искусства, дизайна. Работы молодых художников, скульпторов передают традиции и обычаи, красоту и быт монгольского народа, сообщает Montsame.

Большое внимание посетителей выставки привлекла работа студентов Института искусств и дизайна, филиала университета «ИХ ЗАСАГ» проект города «Хун», где будущие архитекторы изготовили макет со всей инфраструктурой города и его планировкой в масштабе 1*2000.

Данная выставка, организованная в рамках "Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества - 2018", посвящается к проведению Международной научно-практической конференции по кросс культурному взаимодействию в Улан-Баторе.

Организаторами мероприятия выступили Институт искусств и дизайна - филиала университета «ИХ ЗАСАГ», Монгольский государственный университет культуры и искусства, Институт комплексных исследовании Алтая, Региональное отделение «Урала, Сибири и Дальнего Востока» Российской академии художеств и Российский центр науки и культуры.

В церемонии открытия выставки приняли участие: и.о руководителя представительство Россотрудничества в Монголии Татьяна Будаева, Президент Монгольской академии искусств и дизайна, директор Института искусств и дизайна, филиала университета «ИХ ЗАСАГ», доктор наук, профессор Б.Гантулга, директор Института комплексных исследовании Алтая и другие почетные гости.

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