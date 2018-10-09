Туркменские музыканты выступят на международном конкурсе фаготистов в Италии

CA-NEWS (TM) - Заслуженный артист Туркменистана, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Туркменской национальной консерватории Владимир Мкртумов и преподаватель специализированной музыкальной школы-интерната при этом высшем учебном заведении Рахат Чарыев примут участие в 7-ом международном конкурсе фаготистов, который пройдёт в итальянском городе Пезаро 26-27 октября, сообщает агентство Медиа-туркмен.

Творческое состязание, проводимое в Консерватории имени Джоакино Россини каждые два года, состоит из двух предварительных и финального раундов и соберет музыкантов из многих стран. В первом туре Рахат Чарыев исполнит «Концерт Вивальди» для фагота и первую часть «Концерта Моцарта» под фортепиано.

На втором этапе музыкант сыграет «Венгерские фантазии», а также современное произведение композитора Александра Тансмана. Аккомпанировать Рахату будет Владимир Мкртумов.

В случае прохождения в финал, он исполнит «Концерт Моцарта» под аккомпанемент оркестра. В течение двух месяцев музыканты готовятся к своему выступлению, оттачивая блестящую технику исполнения. «Мы приложим все усилия для достижения максимальных результатов», – сказал Владимир Мкртумов.