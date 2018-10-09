Избранные депутаты сената Казахстана получили свои удостоверения и нагрудные знаки

CA-NEWS (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана 9 октябября зарегистрировала депутатов сената парламента от города Шымкент, избранных 5 октября.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, члены Центризбиркома приняли постановление, согласно которому:

- на срок полномочий депутатов сената, избранных 1 октября 2014 года избран Сатыбалды Дархан Амангельдиевич, 1974 года рождения, безработный, казах, член партии «Нур Отан»;

- на срок полномочий депутатов сената, избранных 28 июня 2017 года – Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, секретарь маслихата города Шымкента, казах, член партии « Нур Отан».

В ходе заседании председатель ЦИК Берик Имашев вручил депутатам соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.