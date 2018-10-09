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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе соберется экологический Совет СНГ

CA-NEWS (TJ) - 10 октября в Душанбе пройдет заседание Межгосударственного экологического совета государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает «Азия-Плюс».

Планируется, что члены Межгоссовета обсудят восемь вопросов. В частности, на встрече будут рассмотрены проблемные вопросы и перспективные направления, касающиеся сотрудничества в области окружающей среды в СНГ, вопросы взаимодействия с другими интеграционными образованиями, подведены итоги выполнения решений предыдущего заседания Совета и Плана его работы в нынешнем году.

Также состоится обмен опытом в области политики охраны биоразнообразия, разработки методологии по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде и др.

Напомним, что в целях координации взаимодействия государств, решения вопросов экологической безопасности правительства стран Содружества решили реформировать Межгосударственный экологический совет, который был создан в 1992 году, тем самым упразднили Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды, и приняли 31 мая 2013 года в Минске новое Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, который подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

В состав которого входят руководители природоохранных органов стран, подписавших Соглашение, или их полномочные представители.

Основными задачами и функциями Совета являются содействие в исполнении решений в области охраны окружающей среды, координация политики в области охраны окружающей среды, подготовка рекомендаций по гармонизации нормативных правовых актов в данной сфере, содействие разработке общих методических подходов в области экономики природопользования и охраны окружающей среды.

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