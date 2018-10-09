Правительство Таджикистана направит в парламент проект госбюджета на 2019 год

CA-NEWS (TJ) - Постоянно действующая комиссия по бюджету при правительстве РТ рассмотрело Проект государственного бюджета Таджикистана на 2019 год. Как сообщили «Авеста» в Минфине страны, после изучения и одобрения правительства республики, проект госбюджета будет направлен на утверждение в нижнюю палату парламента страны.

В министерстве финансов отмечают, что доходная часть бюджета на будущий год предложена в общем объеме 23,8 млрд. сомони ($2,5 млрд.), что на 13,2% больше размера доходной части бюджета нынешнего года.

Показатель расходной части бюджета составит 24,2 млрд сомони ($2,5 млрд) что на 13,3% больше, чем в нынешнем году. Дефицит бюджета 2019 года предусмотрен на уровне 0,5% от общего объема ВВП республики.

Общий объем ВВП республики в проекте госбюджета на будущий год прогнозирован в размере более 78,2 млрд. сомони (более $8,3 млрд. по нынешнему официальному курсу). Реальный рост экономики предусмотрен на уровне 7%. Инфляция предусмотрена на уровне 6,3%.

Ожидается, что бюджет на следующий год, как и в предыдущие годы, будет носить социальный характер.

Напомним, что общий объем госбюджета текущего года прогнозирован в размере 66,8 млрд сомони ($7 млрд).