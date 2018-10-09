Новое развитие отношений Таджикистана и Узбекистана обсудили в Исламабаде

CA-NEWS (TJ) - Конференция на тему: «Новое развитие отношений Таджикистана и Узбекистана и их позитивное влияние для региона» прошла в городе Исламабаде по инициативе посольств Таджикистана и Узбекистана в Пакистане, а также в сотрудничестве с Центром глобальных и стратегических исследований Пакистана.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в конференции приняли участие послы и дипломаты дипломатического корпуса Исламабада (Пакистан), широкий круг политических экспертов, ученые, сотрудники министерств и ведомств Пакистана, представители деловых и банковских кругов.

Посол Таджикистана Шерали Джонон выступил с докладом на тему «Новое развитие отношений Таджикистан и Узбекистана и их значение для всего региона», а посол Узбекистана Фуркат Сиддиков сделал презентацию на тему «Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистан как следствие прагматичной и конструктивной политики Президента Республики Узбекистан».

На конференции была отмечена роль президентов Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева, восстановивших конструктивные и дружеские отношения между странами и создавшим условия для вывода сотрудничества на более качественный уровень.

Было подчеркнуто, что результаты этих достижений будут иметь позитивные изменения не только в регионе Центральной Азии, но и в деле укрепления мира и стабильности, развития торговли, туризма, транспорта и транзита, науки, образования и культуры регионов Евразии и Южной Азии.

Было отмечено, что практически самые сложные и нерешенные вопросы, в числе которых использование водных ресурсов и строительство гидроэнергетических сооружений, пограничные вопросы, поездки граждан двух государств, транспорта и открытие воздушных сообщений нашли решения, что будет иметь не только экономический позитивный импульс, но также будет способствовать улучшению экономической и социальной жизни народов всего региона.

Представители страны пребывания отметили, что с учетом напряженных отношений между некоторыми государствами Южной Азии, политика лидеров двух государств и практика добрососедства между Таджикистаном и Узбекистаном обретают особую значимость, как пример добрососедства.