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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель нижней палаты парламента Таджикистана встретился с президентом Индии

CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров встретился с президентом Индии Рам Натх Ковиндом, находящимся в РТ с государственным визитом.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон Мухаммадато Султонов, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-индийских отношений.

По словам Мухаммадато Султонова, в частности были обсуждены вопросы сотрудничества по всем возможным направлениям, подкрепленным подписанными ранее более 60 нормативными актами, регулирующими таджикско-индийские отношения.

Говоря о развитии межпарламентского сотрудничества была отмечена роль межпарламентской Группы дружбы Таджикистана и Индии, созданной в 2015 году.

В числе приоритетов было названо сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Напомним, в рамках государственного визита президента Индии в Таджикистан, накануне, 8 октября в городе Душанбе были подписаны 10 новых документов о сотрудничестве.

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