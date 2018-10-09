Председатель нижней палаты парламента Таджикистана встретился с президентом Индии

- Таджикистан, политика
- 17:23, 09 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров встретился с президентом Индии Рам Натх Ковиндом, находящимся в РТ с государственным визитом.
Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон Мухаммадато Султонов, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-индийских отношений.
По словам Мухаммадато Султонова, в частности были обсуждены вопросы сотрудничества по всем возможным направлениям, подкрепленным подписанными ранее более 60 нормативными актами, регулирующими таджикско-индийские отношения.
Говоря о развитии межпарламентского сотрудничества была отмечена роль межпарламентской Группы дружбы Таджикистана и Индии, созданной в 2015 году.
В числе приоритетов было названо сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Напомним, в рамках государственного визита президента Индии в Таджикистан, накануне, 8 октября в городе Душанбе были подписаны 10 новых документов о сотрудничестве.