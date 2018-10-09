РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек
Предыстория: Спутник снял на видео разрушение в результате землетрясения и цунами в Индонезии

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает Detik со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Число погибших, по последним данным, составляет 2010 человек», - заявил представитель агентства Сутопо Пурво Нугрохо на брифинге.

По данным агентства, все найденные тела были захоронены. Так, массово захоронили 934 тела, также состоялись семейные похороны 1076 тел.

По словам чиновника, ранения получили более 10,6 тыс. местных жителей, из которых состояние 2,5 тыс. оценивается как тяжелое. Сутопо Нугрохо отметил, что наибольшее число жертв обнаружено в городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси).

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тела 1994 погибших. Пропавшими без вести остаются около 152 тыс.

Как сообщает сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий спасатели прекратят поиски жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в четверг, 11 октября.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщения основные силы спасателей сосредоточены в Палу.

print
  • На стоянке Ташкента водитель переехал пешехода, девушка впала в кому
  • Узбекистан и Туркменистан обсудили делимитацию и демаркацию границ
  • В Казахстане с начала года совершено более 190 тыс. сделок купли-продажи жилья
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×