Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает Detik со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Число погибших, по последним данным, составляет 2010 человек», - заявил представитель агентства Сутопо Пурво Нугрохо на брифинге.

По данным агентства, все найденные тела были захоронены. Так, массово захоронили 934 тела, также состоялись семейные похороны 1076 тел.

По словам чиновника, ранения получили более 10,6 тыс. местных жителей, из которых состояние 2,5 тыс. оценивается как тяжелое. Сутопо Нугрохо отметил, что наибольшее число жертв обнаружено в городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси).

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тела 1994 погибших. Пропавшими без вести остаются около 152 тыс.

Как сообщает сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий спасатели прекратят поиски жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в четверг, 11 октября.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщения основные силы спасателей сосредоточены в Палу.