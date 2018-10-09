Соцобъекты Алматы начнут подключать к теплу в выходные
CA-NEWS (KZ) - Отопительный сезон в Алматы начнется с 15 октября.
По информации Управления энергетики и коммунального хозяйства города, социальные объекты, в том числе школы, детские сады и больницы начнут подключать к теплоснабжению с 12 октября.
Уровень готовности предприятий теплоэнергокомплекса города к предстоящему отопительному сезону составляет 100%.
Отмечается, что в текущем году в городе была проведена реконструкция 12 км тепловых сетей, 23 км электросетей, строительство и реконструкция 283 км водопровода и 267 км канализации.
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