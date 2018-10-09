МВФ понизил прогнозы мирового ВВП из-за импортных пошлин и проблем развивающихся рынков

CA-NEWS (CA) - Международный валютный фонд во вторник понизил прогнозы роста глобальной экономики на 2018 и 2019 годы, сообщив, что напряженность в торговой политике и введение импортных пошлин наносят урон торговле, в то время как развивающиеся рынки сталкиваются с ужесточением финансовых условий и оттоком капитала, сообщает Reuters.

Новые прогнозы показали, что сильный импульс роста, отчасти связанный со снижением налогов в США и повышением спроса на импорт, начинает ослабевать.

МВФ, согласно обновленному прогнозу World Economic Outlook, снизил прогноз роста общемирового ВВП в 2018 и 2019 годах до 3,7 с 3,9 процента.

Снижение прогнозов связано с несколькими факторами, включая введение США и Китаем взаимных импортных пошлин, ослабление показателей стран еврозоны, Японии и Британии и повышение процентных ставок, которое оказывает давление на ряд развивающихся экономик, в особенности Аргентину, Бразилию, Турцию и ЮАР, провоцируя отток капитала.

Поскольку влияние торговой войны США и Китая в значительной степени начнет ощущаться в 2019 году, МВФ понизил прогноз роста ВВП США на следующий год до 2,5 процента с 2,7 процента, а прогноз роста ВВП Китая - до 6,2 процента с 6,4 процента. Прогнозы на 2018 год для обеих стран остались без изменений - МВФ ждет расширения экономики США на 2,9 процента, Китая - на 6,6 процента.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год был понижен до 2,0 с 2,2 процента.

В то же время показатели некоторых развивающихся экономик улучшились благодаря росту цен на нефть. В результате МВФ повысил прогнозы роста ВВП для Саудовской Аравии и России.

МВФ также проанализировал воздействие связанных с торговой войной рисков на мировую экономику, смоделировав последствия полномасштабной торговой войны Вашингтона и Пекина, а также введения США глобальных пошлин на импорт автомобилей и ответных мер партнеров. Модель также включает последствия ухудшения доверия деловых кругов, которое приведет к сокращению инвестиций и ужесточению финансовых условий.

Согласно исследованию, при таком развитии событий глобальный ВВП в 2020 году окажется на 0,8 процента ниже, а в долгосрочной перспективе - на 0,4 процента ниже уровней при отсутствии подобного сценария.

Особенно тяжелыми будут последствия для США и Китая: показатель роста ВВП США в 2019 году потеряет более 0,9 процента, Китая - 1,6 процента.