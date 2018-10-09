Криминалитет снабжает террористов поддельными проездными документами и оружием, - Контртеррористический комитет ООН

CA-NEWS (CA) - Террористические группы прямо или косвенно участвуют в прибыльной преступной деятельности, в том числе в незаконной торговле природными ресурсами, наркотиками и торговле людьми. Террористы и контрабандисты зачастую действуют в одной связке, оказывая друг другу содействие и определенные услуги. Представители криминального сообщества снабжают террористов поддельными проездными документами и оружием. Об этом сообщила Исполнительный директор Контртеррористического комитета Совбеза ООН Мишель Коненкс в ходе брифинга о взаимосвязи между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, сообщается на сайте ООН.

«Мы знаем, что террористические группы вербуют людей с криминальным прошлым или криминальными наклонностями. Нередко они совершают мелкие преступления с целью добыть средства на финансирование того или иного вида террористической деятельности, в том числе на проезд иностранных боевиков», - отметила Мишель Коненкс.

Она подчеркнула, что террористы и представители международных преступных сетей орудуют в основном там, где нет правопорядка. При этом связь между преступным миром и терроризмом укрепляется с каждым днем, особенно в контексте незаконной торговли оружием и природными ресурсами, людьми и наркотиками. Эти темы обсуждались на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Одна из сессий брифинга был посвящена взаимосвязи терроризма и торговли людьми, которая процветает, как правило, в зонах конфликтов. Участники заседания напомнили о том, что боевики ИГИЛ используют женщин в качестве сексуальных рабынь. Они удерживают их в плену и продают на рынках рабов. Их вручают в качестве подарков и отдают в руки боевиков как награду.

Одна из докладчиков, старший юрисконсульт Контртеррористического комитета Дельфин Шанц, подчеркнула, что, несмотря на то, что группировка ИГИЛ потерпела военное поражение на севере Ирака, о судьбе более трех тысяч захваченных заложников до сих пор ничего не известно. Тондераи Чикухва, из офиса Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу сексуального насилия в вооруженных конфликтах, заявил, что, вербуя новых боевиков в свои ряды, террористы обещают им сексуальные утехи. По словам участников дискуссии, торговля людьми хотя и не приносит таких огромных доходов, как, например, торговля нефтью, все же является стабильным источник финансирования боевиков. Нередко захваченных девушек перепродают по 20 раз.

Представитель научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия Тамара Макаренко заявила, что еще один источник финансирования терроризма – это торговля наркотиками. Ее коллега из Управления ООН по наркотикам и преступности Томас Пичман напомнил о том, что этот «бизнес» процветает в Афганистане. В прошлом году, по его словам, доходы от наркотиков составили от 4 млрд до 6,6 млрд долларов, а это - 20- 32 процента ВВП Афганистана.

Участники сегодняшнего брифинга также обсудили проблему незаконных поставок оружия террористам в зоны конфликта, и не только. Тондераи Чикухва, сотрудник ООН по наркотикам и преступности, Симонетта Грасси рассказала о том, какие виды оружия террористы использовали в ходе недавних нападений в Европе.