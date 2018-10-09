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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Замглавы полиции на транспорте подозревается в покровительстве сотрудников компании, кравших топливо у «Казакстан темир жолы»

CA-NEWS (KZ) - Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел на транспорте Казахстана Ербола Бекенова подозревается в получении взяток за покровительство сотрудникам ТОО «ТЭК Казахстан» при краже дизельного топлива со складов компании в Алматинской, Костанайской и Карагандинской областях.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, установлено, что группа лиц по предварительному сговору каждый месяц совершала хищение дизельного топлива нацкомпании «Казакстан темир жолы», которое находилось на хранении на топливных складах компании. На территории, которая прилегала к складам ТОО «ТЭК Казахстан», осуществлялась врезка трубы к емкости с дизтопливом, расположенной на территории товарищества. Здесь осуществлялся слив топлива в бензовозы, принадлежащие владельцам автозаправочных станций, задействованных в хищении.

Отмечается, что с июля по сентябрь 2018 года первый замначальника ДВД неоднократно получал взятки на общую сумму 2,4 млн тенге.

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