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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Alphabet закроет соцсеть Google+ после утечки данных пользователей

CA-NEWS (CA) - Google, принадлежащая Alphabet Inc, закроет пользовательскую версию не оправдавшей надежды социальной сети Google+ и ужесточит политику обмена информацией после того, как компания в понедельник объявила о возможной утечке личных данных по крайней мере 500 тыс. пользователей, сообщает Reuters.

Уязвимость была выявлена и устранена в марте, ни один сторонний разработчик не воспользовался ею и не злоупотребил данными, сообщила компания в своем блоге. Google отказалась от других комментариев.

Акции материнской компании Alphabet Inc упали по итогам торгов понедельника на 1 процент до $1.155,92 за бумагу.

Google+ была запущена в 2011 году, ее пользователи получили возможность привязывать свой аккаунт в социальной сети к профилям в сторонних приложениях.

Сбой в работе системы, о котором компания сообщила лишь в понедельник, мог привести к утечке таких пользовательских данных, как имя, адрес электронной почты, место работы, пол и возраст пользователя.

Google+ останется доступной для внутреннего общения корпоративных клиентов, купивших G Suite - набор приложений для создания документов, электронных таблиц и презентаций. Пользовательская версия Google+ окончательно будет закрыта к августу 2019 года.

Компания в понедельник изменила политику в отношении пользовательских данных. Она ограничила объем данных, к которому имеют доступ разработчики мобильных приложений в Google Play, или разработчики дополнений для отправления и организации сообщений в Gmail.

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